Moretti jr va avanti, nuovi negozi e clienti vip

Andrea Moretti non molla, va avanti con i suoi progetti imprenditoriali. Apre nuovi negozi della catena di abbigliamento Pull Love, investe, crea nuova occupazione. E alcune clienti vip si fanno fotografare accanto al brand. Raffaella Fico, Pamela Prati, Tosca D'Aquino e altre. Moretti jr., 40 anni, figlio di Antonio, re del vino, rilancia. E nonostante il marchio sia sotto sequestro preventivo nell'ambito dell'inchiesta sul maxi autoricilaggio da 25 milioni di euro ipotizzato dal pm di Arezzo Marco Dioni, concentra le sue energie su Pull Love. La rete di punti vendita viene allargata e potenziata in tutta Italia. Pullover, magliette, polo declinate in tutti i colori e commercializzate secondo la formula della buona qualità a prezzi accessibili. Nei mesi scorsi Moretti jr ha anche vinto il processo nel quale era accusato di distribuire un prodotto non italiano. Pull Love rientra nell'inchiesta che a novembre fece scattare arresti e sequestri, perché secondo procura e guardia di finanza, anni fa la società sarebbe passata a titolo gratuito ad una società con sede a Hong Kong per proteggerla dalla possibile aggressione del fisco. La difesa di Moretti ha un'altra versione dei fatti. Operativa e in mano ad Andrea, Pull Love apre una nuova stagione di espansione e penetrazione sul mercato. Intanto il 18 ottobre, per vecchi guai giudiziari dell'imprenditore, va all'asta per 900 mila euro lo yacht Lapedo.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 30 AGOSTO