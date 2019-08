Bancarotta, la reazione di Fornasari alle dure motivazioni

"Faccio appello". Sono le due parole che Giuseppe Fornasari scandisce dopo che il Corriere di Arezzo ha pubblicato le dure motivazioni alla sentenza di condanna a 5 anni per il crac di Banca Etruria. Per il gup Giampiero Borraccia l'ex presidente di Bpel, come del resto l'ex direttore generale Luca Bronchi (stessa pena inflitta il 31 gennaio) è stato "miope", "compiacente" verso chi esercitava pressioni, "perseverante nella bancarotta", autorizzando linee di credito verso clienti che mai avrebbero potuto restituire le somme, consapevole delle difficoltà, comunque pilotando operazioni lacunose sotto il profilo delle garanzie e "avventate".

Fornasari e gli altri condannati con rito abbreviato (ci sono anche l'ex direttore Alfredo Berni, due anni, e l'ex consigliere Rossano Soldini, un anno, con contestazioni minori) hanno 45 giorni di tempo a partire da settembre per impugnare la sentenza di primo grado. In caso di condanna definitiva, Fornasari, che a ottobre compie 70 anni, godrebbe dei benefici previsti dalla legge e non finirebbe in carcere. Mentre il 20 settembre entra nel vivo il maxi processo bancarotta per tutti gli altri imputati (tra cui l'ultimo presidente Lorenzo Rosi), i guai giudiziari dell'ex presidente ed ex onorevole della Dc - che è stato anche sottosegretario all'Industria nei governi Andreotti - sembrano non finire con una serie di vicende che lo riguardano e che arrivano o tornano in aula nei prossimi mesi.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 30 AGOSTO