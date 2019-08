Omicidio di Maria Venancio de Sousa, ci sono dei sospettati. Febbrile lavoro degli inquirenti. Mentre l'alibi del marito separato, sentito di nuovo dalla polizia, tiene. Le ombre riguarderebbero piuttosto conoscenti e frequentatori della sessantenne brasiliana. Ma si procede nel massimo silenzio, con la convinzione di poter individuare chi ha colpito ripetutamente alla testa la donna, per poi legarle al collo una corda e abbandonarla sul letto, nuda dalla vita in giù, nel monolocale di via Andrea Della Robbia dove è stata trovata alle 18.30 di lunedì 26 agosto.

La salma di Maria dopo l'esame autoptico non è stata ancora restituita ai familiari per le esequie. Questo per completare eventuali analisi, ma forse anche perché se venisse formalmente indagato per omicidio il presunto autore del delitto, la presenza del corpo consentirebbe di svolgere accertamenti con la nomina di consulenti della difesa.

Le sorelle della sessantenne, che vivono ad Arezzo, hanno intanto nominato un avvocato come parti offese nella vicenda e per seguire passo passo l'evoluzione della vicenda. Chiedono verità e giustizia.

Sul tavolo della squadra mobile e del pm Chiara Pistolesi si attendono i risultati delle analisi di laboratorio sui campioni trovati dalla Scientifica nel monolocale di via Andrea Della Robbia. Il dna estratto da certe tracce potrebbe risolvere il caso, dopo che dai telefoni sono stati ricavati i nomi degli ultimi frequentatori di Maria, che riceveva uomini a casa.

Quanto al marito, il campano di 59 anni, anche se risulterebbe presente ad Arezzo al momento del delitto (collocato nella notte tra domenica e lunedì, tra le 24 e le 3), la sua posizione pare essersi alleggerita. Partito con un'amica per Marina di Grosseto, in pullman, prima delle 7 di lunedì mattina, fu lui a far scattare le ricerche perché Maria - alla quale era rimasto legato dopo la separazione - non rispondeva al telefono. Appresa la notizia del ritrovamento del cadavere, è poi tornato in città.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 30 AGOSTO