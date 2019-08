Picchia fratello e maltratta genitori: 17enne a processo

Picchia il fratello, procurandogli gravi lesioni. Maltratta i genitori e rende la vita della famiglia un inferno. Per un 17enne di Arezzo scattata la misura cautelare dell'inserimento in una comunità educativa e fissato il processo con rito immediato per l'11 settembre. La triste vicenda è ambientata in città dove prima dell'estate è emersa la situazione, non più sopportabile, che andava avanti da mesi. Il minorenne si è reso responsabile di ripetuti episodi di angherie, violenze e maltrattamenti tra le pareti domestiche. Un inferno culminato con l'intervento di polizia e 118 in seguito alla chiamata di un vicino di casa, all'ennesima lite. I soccorritori hanno trovato il fratello 15enne del ragazzo, seriamente ferito. Era stato preso a calci e pugni. Sono scattati i provvedimenti dopo l'inchiesta aperta dalla procura del tribunale dei minorenni. Irascibile e non in grado di controllarsi, il 17enne sfogava la sua rabbia per questioni legate all'uso del telefonino o a richieste di sigarette e soldi. Avrebbe anche provocato danni nell'abitazione e risulta autore di un furto di bicicletta in città. La misura cautelare è scattata per il rischio di reiterazione.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 31 AGOSTO