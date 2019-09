Omicidio, trovato dna dell'assassino: perizia

Omicidio in via Della Robbia, trovate tracce biologiche con il dna dell'assassino. Reperti individuati sul cadavere di Maria Venancio de Sousa e nel monolocale dove è stata trovata uccisa (tre colpi in testa e corda legata al collo) alle 18.30 di lunedì 26 agosto. La procura ha affidato ad un esperto di genetica l'estrazione del profilo biologico sulla serie di tracce e l'esame è in programma domani, lunedì 2 settembre, a Firenze. Una volta ottenuto il profilo di "ignoto 1" (a meno che non emergano più profili) questo verrà usato per le comparazioni con le persone che gli inquirenti includono nel perimetro dei sospettati.

Tracce ematiche, peli, capelli, saliva, sudore, sperma: di solito sono queste le tracce che vengono raccolte nei luoghi del crimine e che spesso contengono la chiave per risolvere casi di omicidio. Strettissimo il riserbo su quali elementi siano stati raccolti dalla polizia scientifica nella casa dove Maria ospitava uomini per incontri sessuali a pagamento, e sulla salma della sessantenne brasiliana, esaminato durante l'autopsia con una serie di prelievi. Ispezioni accurate su tutto il corpo, comprese bocca, apparato genitale, unghie.

Quanto all'arma del delitto si parla di un oggetto piccolo, spigoloso, non un'arma convenzionale. Potrebbe anche trattarsi di un soprammobile afferrato dall'omicida. In corso anche su questo aspetto una serie di ipotesi e riscontri.

Una settimana fa, domenica 25 agosto, fu l'ultimo giorno di vita per la donna del Brasile che da oltre dieci anni viveva ad Arezzo. Una figlia in patria, si era trasferita ad Arezzo seguendo la sorella che già da molto tempo abitava qui. Maria in Italia ha conosciuto un uomo, Antonio, campano di 59 anni, che ha sposato e dal quale si era separata, anche se vivevano quasi in simbiosi. La donna frequentava molti uomini per l'attività che conduceva nel palazzo a luci rosse di via Della Robbia, zona sSnta Maria delle Grazie.

Dopo essere stata a cena fuori, la donna ha ricevuto in casa l'omicida nella notte. Delitto che si colloca alle 4.50 stando a quanto emerso dall'autopsia e dalla testimonianza di un'altra brasiliana che ha riferito di aver sentito gridare aiuto in portoghese a quell'ora. Non è uscita a vedere perché pensava ad un litigio di un'altra donna in un altro appartamento, con il fidanzato.

A ritrovare il cadavere nel pomeriggio di lunedì sono stati i vigili del fuoco, entrati con polizia e 118. A dare l'allarme è stato il marito che, partito in pullman per il mare al mattino, prima delle 7 a quanto risulta, aveva poi tentato vanamente di contattare Maria sul cellulare. Quindi aveva chiamato i proprietari dell'alloggio affinché controllassero.

Incessante il lavoro del pm Chiara Pistolesi e della squadra mobile diretta da Francesco Morselli: ad oggi nessun indagato ma una serie di posizioni al vaglio. Riscontri telefonici su cellulari della vittima e tabulati. Ora il dna, con le successive comparazioni che possono svelare il volto dell'assassino.