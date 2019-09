Incendiate quattro auto nella notte: si indaga

Quattro auto incendiate nella notte ad Arezzo. Due nella centralissima via Guido Monaco e due in via Piero della Francesca. Indaga la polizia. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Il primo episodio alle 2.15 in via Guido Monaco, dopo qualche minuto una seconda squadra è intervenuta in via Piero della Francesca per l'altro rogo con altri due veicoli interessati.