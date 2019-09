Santo Spirito vince la Giostra:tante emozioni, storico aggancio

Santo Spirito vince la Giostra del Saracino, conquista la lancia d'oro dedicata a Leonardo da Vinci e compie lo storico aggancio nell'albo doro. Ora i trofei ai Bastioni sono 37, come quelli di Porta Crucifera e Sant'Andrea. In una piazza Grande bellissima e trepidante, scongiurato il rischio meteo, la sfida ha riservato colpi di scena ed ha visto primeggiare di nuovo la premiata ditta "Scortecci e Cicerchia". Al 5 preso da Gianmaria Scortecci in sella a Doc, è seguito il 4 di Elia Cicerchia che ha chiuso i giochi, dopo che gli altri quartieri si erano tutti complicati la vita. Porta del Foro mastica amaro perché dopo il centro perfetto di Davide Parsi, Gabriele Innocenti si è fermato sul 2. Amarezza anche per Porta Crucifera che nella prima tornata di carriere aveva aperto con il 4 di Vanneschi e nella seconda ha visto azzerato il 5 di Rauco che nell'impatto con il buratto ha perso la lancia: zero. Sant'Andrea non è andato oltre gli otto punti per effetto delle carriere di Vedovini e Marmorini. Grande festa per il popolo gialloblù alla consegna della lancia d'oro dalle mani del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli al rettore Ezio Gori.