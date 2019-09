Scontro fra auto: quattro feriti gravi, anche un bambino

Grave incidente ad Arezzo allo svincolo per la "73" nei pressi di Pittarosso. Nello scontro fra due auto sono rimaste gravemente ferite quattro persone tra cui un bambino. Per tutti si parla di codice rosso. Mobilitato anche il Pegaso. Sul posto 118 e vigili del fuoco. E' successo alle 18.10.

Il bambino di 5 anni è stato trasportato al Meyer con l'elicottero per trauma al bacino. Un 17enne portato a Siena in ambulanza per trauma al torace, un uomo di 57 al San Donato per trauma al torace e alla testa, al San Donato anche una donna di 24 anni.