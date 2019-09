Fusto in fiamme in ditta, lavoratore ustionato

Fusto prende fuoco in ditta, lavoratore resta ustionato. E' successo in una ditta metalmeccanica di Bucine. L'uomo, 36 anni, figlio del titolare, è stato investito dalla fiammata che gli ha procurato lesioni da bruciatura del secondo grado sul sessanta per cento del corpo. Stando a quanto si apprende, il 36enne stava tagliando con un utensile il contenitore per un suo riutilizzo, ma le scintille hanno innescato il fuoco: all'interno del fusto c'era liquido infiammabile. Soccorso dai presenti, è stato trasportato all'ospedale della Gruccia e da qui al Cisanello di Pisa, centro grandi ustionati. Accertamenti nel luogo dell'infortunio da parte degli operatori del Pilss, il servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'azienda sanitaria.