Evade due volte dagli arresti domiciliari per comprare il telefonino e attivarlo. Un 28enne della Repubblica Dominicana è stato bloccato in via Vittorio Veneto dai carabinieri di quartiere di Arezzo. Era uscito dall'abitazione di via del Trionfo dove doveva rimanere in seguito alla condanna ad un anno di reclusione perché trovato in possesso di un chilo di cocaina. Il giovane ha detto ai militari dell'Arma di essere andato fuori perché, solo, aveva necessità di procurarsi il telefonino. Prima evasione il 3 settembre, seconda il 4, quando è stato notato dalla pattuglia. Nella direttissima è stato condannato a nove mesi di reclusione ed è stato rimesso ai domiciliari, ma ora il giudice può valutare se inasprire la misura cautelare, visto il suo comportamento, e rinchiuderlo in carcere.