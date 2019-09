Grave donna investita da un'auto a San Giovanni Valdarno. E' successo in via Ponte alla Forche alle 21.30 di giovedì 5 settembre. E' una 46enne di Cavriglia portata alle Scotte in codice rosso per politrauma. Il trasferimento è avvenuto con l'elicottero Pegaso. Rilievi dell'incidente eseguiti dai carabinieri.