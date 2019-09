Ciclista precipita in un fosso, individuato grazie a whatsapp e soccorso. E' successo questa mattina, venerdì 6 settembre, ad Antria nei pressi di Arezzo. L'uomo, 41 anni, è riuscito a inviare informazioni sulla sua posizione per indirizzare le ricerche. Si sono attivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Il ciclista, che ha 41 anni, nella brutta caduta ha riportato traumi alla clavicola, alla spalla e al torace. E' stato valutato in codice giallo e trasportato con il Pegaso alle Scotte di Siena.