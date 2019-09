Gettano carte dal finestrino dell'auto: famiglia multata

Gettavano dal finestrino della macchina in movimento gli incarti di alcune confezioni di alimenti. Per questo motivo l’auto con a bordo una famiglia italiana è stata fermata dalla pattuglia della Polizia Municipale, in azione durante un normale servizio di controllo del territorio. Quello che è sembrato strano, fanno sapere dal Comando di Polizia Municipale di Castiglion Fiorentino, è l’incredulità della famiglia in questione di fronte all’evidenza dei fatti.

La stessa, si legge in una nota, non sapeva che fosse punito con una sanzione pecuniaria ed una accessoria quale il ripristino dello stato dei luoghi.

“Ho chiesto agli agenti della Polizia Municipale di non essere tolleranti nei confronti di coloro che gettano oggetti dal finestrino macchiandosi del gesto sanzionato dall’articolo 15 del Codice della Strada. Oltre che essere un gesto d’inciviltà gli oggetti abbandonati lungo il ciglio della strada come pacchetti di sigarette o bottiglie di acqua permangono a lungo nell’habitat deturpando il paesaggio e, forse ancor peggio, inquinando il nostro ambiente. Basta essere più accorti e rispettare i normali comportamenti di buona educazione per rendere il nostro territorio più vivibile per noi e le generazioni future” ha dichiarato il sindaco Mario Agnelli.