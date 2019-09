Cane recuperato in cima a cipresso di dieci metri

Festivaletteratura, tra le star a Mantova vince la comunità

Mantova, 8 set. (askanews) - Ci sono state giornate piene di sole, classici frammenti d'estate e momenti in cui la pioggia è caduta senza remore, come se l'autunno fosse già arrivato. Ma, nonostante le ricorrenti preoccupazioni della vigilia, il meteo non ha influito sulla passione dei lettori che sono tornati a riempire le sale e le piazze di Mantova per la 23esima edizione di Festivaletteratura....