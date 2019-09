Incidente sulla A1, tamponamento tra auto: 4 feriti

Incidente in A1 al chilometro 374 in direzione sud tra Monte San Savino e Bettolle. Coinvolte due auto, una di queste è cappottata con due persone all'interno. Si tratta di un tamponamento tra due auto. Due donne di Pavia sono state portate a Siena, una dal Pegaso e una dall'infermieristica, entrambe in codice giallo. Nell'altra auto un uomo di 31 e una donna di 32 anni, aretini, sono stati portati in codice giallo ad Arezzo. Intervenuta una squadra di vigili del fuoco di Arezzo con cinque unità e un mezzo e la polizia.