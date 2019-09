Il gip di Arezzo Fabio Lombardo ha convalidato il fermo di Federico Ferrini, il 37 enne imprenditore agricolo e ambulante, autore dell'omicidio di Maria Aparecida Venancio de Sousa, brasiliana di 60 anni. L'uomo ha reso piena confessione davanti al giudice. L'avvocato Gionata Giannini ha chiesto gli arresti domiciliari, ma il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere. Per Ferrini al momento resta l'accusa di omicidio volontario senza l'aggravante della premeditazione, benché si sia presentato a casa della donna con un lungo scalpello o piede di porco con il quale l'ha colpita alla testa tre volte.

Terminata l'udienza, Federico Ferrini è stato riportato al carcere di San Benedetto in via Garibaldi, dove si trova da venerdì scorso quando, convocato in questura per chiarimento, ha finito per crollare davanti al dirigente della squadra mobile Francesco Morselli che aveva in mano elementi schiaccianti: immagini delle telecamere e tabulati. Poi l'uomo si era trincerato nel silenzio. Arma del delitto non ritrovata (gettata in un cassonetto), movente quello dell'esasperazione dopo il recatto (i due erano stati insieme, si conoscevano dal 2016, lei minacciava di rivelare le sue frequentazioni con prostitute ora che stava con un'altra donna). Ulteriori riscontri genetici in corso (auto, indumenti, tracce biologiche). Ma il caso pare chiuso. Possibile processo con rito immediato e, se non c'è aggravante, con l'abbreviato che consente lo sconto di pena.

In occasione dell'udienza di oggi, lunedì 9 settembre, al tribunale erano presenti anche colleghi di Ferrini, amici di lavoro increduli di fronte a quanto avvenuto, ma pronti a stargli comunque vicini.

Si attende il nulla osta per la restituzione del corpo della vittima ai familiari per le esequie.