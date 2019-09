Donna soccorsa al terzo piano con autoscala

C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco con l'autoscala per soccorrere una donna ferita nella sua abitazione. E' successo ad Arezzo in via Cimabue. La manovra per portare in strada e quindi in ambulanza la signora risultava impossibile a causa del vano scale stretto e troppo ripido. E' stato quindi necessario un intervento dall'esterno, grazie ai mezzi e all'abilità dei pompieri con tecniche Saf (soccorso alpino fluviale). La signora era caduta, con una sospetta frattura all'anca, e non riusciva a muoversi. Calata dall'alto, è stata presa in consegna dal personale del 118 che l'ha trasportata al San Donato per accertamenti e cure.