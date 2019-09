Trovato cadavere di un uomo a Camucia

Il cadavere di un uomo di 73 anni è stato trovato nei pressi di Camucia, in un fosso. La persona, che pare fosse deceduta da diversi giorni, è stata identificata: un pensionato che vive da solo nel popoloso centro del comune di Cortona. Indagini dei Carabinieri della stazione di Camucia e salma affidata dalla procura al medico legale per l'autopsia che dovrà fare luce sulle cause del decesso. L'ipotesi ritenuta più probabile è che l'uomo sia morto per un malore e il fatto che non aveva persone che vivevano con lui non ha fatto scattare la segnalazione di scomparsa. Il ritrovamento del corpo è avvenuto in modo casuale. La morte potrebbe risalire a dieci giorni fa.