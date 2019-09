Svolta in Chimet, colosso industriale che recupera metalli preziosi dai rifiuti. Luca Benvenuti è il nuovo amministratore delegato. Consigliere già operativo in precedenza, assume l'incarico dopo la decisione della proprietà, la famiglia Squarcialupi, di dare un assetto manageriale all'azienda che fattura 2,3 miliardi e occupa 180 dipendenti tra Badia al Pino e Viciomaggio. Sergio Squarcialupi resta presidente, nel cda anche la figlia Cristina, consigliere delegato, e Susy Morandi, per il socio di minoranza con il quale è stata condivisa la scelta.

Importante novità è poi l'assegnazione di quattro procure ad altrettanti manager che si occuperanno delle aree strategiche: produzione, ambiente, estero, amministrazione. Per Chimet si tratta di un passaggio di non poco conto, che vede distribuire formalmente responsabilità in precedenza concentrate tutte su Sergio Squarcialupi, capitano d'industria di fiuto e stoffa imprenditoriale, a favore adesso di un assetto modulato sui nuovi tempi con sfide di mercato e progetti di sviluppo nel mirino.

La famiglia Squarcialupi, attraverso la società finanziaria Zeor, possiede anche UnoAerre, che proprio Sergio Squarcialupi ha salvato negli anni scorsi e rilanciato dopo averla acquisita nel contesto del concordato che era stato attivato per la grande azienda orafa di Arezzo.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 12 SETTEMBRE