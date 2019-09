La salma di Maria Aparecida Venancio De Sousa è stata restituita dalla procura ai familiari. Cessate le esigenze investigative dopo il fermo dell'omicida, Federico Ferrini, e dopo tutti i prelievi successivi all'autopsia. Il marito separato della sessantenne brasiliana e le sorelle stanno organizzando il funerale, probabilmente venerdì 13 settembre, con rito religioso. Dopo il fragore delle notizie legate al caso, tragico e scabroso, il tentativo è quello di celebrare le esequie nella massima discrezione e riservatezza. Maria non sarà riportata in Brasile. Possibile la cremazione.

Federico Ferrini, il 37enne imprenditore agricolo di Pratovecchio che lavorava nell'azienda di famiglia e andava in giro a fare mercati con i prodotti gastronomici, è nel carcere di Arezzo da venerdì 6 settembre e la sua confessione (schiacciato da immagini delle telecamere e tabulati), non convince del tutto: la squadra mobile diretta dal dottor Francesco Morselli sta svolgendo ulteriori indagini per poi riferire al pm Chiara Pistolesi.

Come riportato dal Corriere di Arezzo mercoledì 11 settembre, sono almeno tre gli aspetti da investigare:

1) Perché Ferrini ha messo a soqquadro la casa di Maria, in via Della Robbia, dopo aver ucciso la donna, trattenendosi lì, col rischio di essere scoperto, dalle 4.30 (urlo sentito da un'altra persona nella palazzina) alle 5.33 quando le telecamere lo riprendono che esce. Cosa cercava? Ha rovistato ovunque rovesciando mobili e cassetti, come se dovesse trovare qualcosa. Meno probabile che volesse inscenare un furto. E la nuova com

2) E' davvero il ricatto il movente del delitto? Un uomo dal carattere mite, come tutti i colleghi e amici dicono, come mai ha stazionato fin dalle 21 sotto casa della donna, con una spranga portata da casa e poi, atteso che Maria fosse sola, l'ha ammazzata con tre colpi alla testa e la corda stretta al collo? Nella chat tra i due non c'è traccia di minacce e richieste di denaro. E la storia con Maria era nota anche alla nuova fidanzata di Federico, una giovane rumena. Cosa può aver innescato la furia omicida? Cosa aveva da temere Ferrini dalle paventate rivelazioni della brasiliana che aveva frequentato dal 2017 con grande slancio, per poi interrompere la relazione?

3) E' stato un delitto d'impeto oppure l'omicidio è aggravato dalla premeditazione? Il quesito lo pone il gip Fabio Lombardo alla procura partendo dal presupposto che non si va ad un chiarimento con una donna con una sbarra di 40 / 50 centimetri. La giustificazione che lei non gli avrebbe aperto la porta, per il giudice è fragile.