Delitto, il funerale di Maria e nuove indagini

Funerale nella massima discrezione per Maria Aparecida Venancio De Sousa, la donna brasiliana di sessanta anni uccisa da Federico Ferrini, in carcere, che ha confessato il delitto. Alle 15 di oggi, venerdì 13 settembre, sarà officiato il rito religioso nella chiesa della Misericordia di via Garibaldi, poi avrà luogo la sepoltura al cimitero di Arezzo.

Intanto la Squadra mobile svolge ulteriori indagini per fare piena luce sul vero movente dell'omicidio, dopo che la storia del ricatto offerta dal 37enne imprenditore agricolo di Pratovecchio non convince appieno. Accertamenti sui conti bancari e postali per rilevare se ci sono passaggi di denaro tracciabili tra i due, dopo che dalle chat non sono emerse minacce da parte della donna che, secondo l'arrestato, lo ricattava altrimenti avrebbe parlato della loro storia, risalente al 2017, e al fatto che frequentava prostitute.

Accertamenti anche sulla dinamica del delitto, commesso alle 4.30 del lunedì 26 agosto e seguito da circa un'ora in cui Ferrini rimane nella casa di via Andrea Della Robbia a rovistare. Si attendono poi riscontri genetici e tossicologici. Il pm Chiara Pistolesi alla fine dovrà formalizzare il capo di imputazione: omicidio volontario semplice o aggravato dalla premeditazione? L'arma portata direttamente in casa da Federico Ferrini, senza prima verificare se lei non voleva aprirgli, solleva dubbi. Poi ci sarebbe stata la lite con i tre colpi in testa e lo strangolamento con una corda.