Operaio morì nell'esplosione: assolti. La moglie: "Provo rabbia"

Operaio morì sul lavoro nove anni fa ad Arezzo, tutti assolti i tre imputati: datore di lavoro, responsabile sicurezza e preposto. Secondo il giudice non hanno responsabilità nella tragica fine di Sauro Zappalorti, ucciso dalla deflagrazione nella casa cantiere di via Toniolo dove era appena entrato. C'era una bombola di gpl usata impropriamente per deumidificare gli ambienti che si erano saturati di gas perché nella notte la fiamma si era spenta. Secondo la procura c'erano state omissioni rispetto alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sauro Zappalorti, di Montepulciano, aveva 49 anni era sposato e padre di un figlio. "Provo rabbia per questa sentenza", dice la moglie Roberta Lorini, che attende con i suoi legali di conoscere le motivazioni. La procura potrebbe impugnare in appello il verdetto. "Non mi interessano i risarcimenti, ma la verità e la giustizia. Non siamo tutelati, questo è il punto. Si fa un gran parlare di sicurezza, di corsi di formazione, poi accadono queste cose, all'inizio fanno clamore e dopo una lunga attesa tutto finisce così..." Amaro sfogo di una donna che quella mattina salutò il marito col bacio del buongiorno, poi a distanza di qualche ora venne informata dalla tragedia che ha sconvolto la sua vita e quella del figlio.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 13 SETTEMBRE