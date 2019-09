A tu per tu con il ladro entrato in camera

Tornano i furti nelle case. Serie di episodi in Valtiberina. Anziano a tu per tu con il ladro entrato nella camera da letto. E' successo a Bagnolo di Ponte alla Piera, nel comune di Anghiari. L'anziano, Sergio Rossi, racconta al Corriere di Arezzo in edicola quanto avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. E' stato svegliato dalla presenza dell'estraneo nella stanza. Che poi è scappato via. Si è preso la borsa della moglie dalla quale ha poi prelevato i soldi che erano nel borsello, ritrovato al mattino nel fosso. Nella casa del vicino tentativo di furto, con la tecnica del forellino sulla finestra per forzarla. Segnalati altri episodi.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE