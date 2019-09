Delitto, il semplice addio a Maria. Preghiere e fiori

Per Maria Venancio De Sousa un funerale semplice, riservato, con pochissime persone. Preghiere e un cuscino di fiori posato sulla bara color nocciola, al centro della chiesa della Misericordia in via Garibaldi. Quella stessa strada che, proseguendo, conduce al carcere dove si trova rinchiuso Federico Ferrini, 37 anni, l'omicida. Venerdì pomeriggio ultimo saluto alla sessantenne brasiliana che da una decina di anni viveva ad Arezzo. Ora riposa al cimitero della città. Una decina tra familiari e amici alle esequie. Mentre la Squadra mobile cerca di sistemare le ultime tessere del puzzle investigativo che dopo il ritrovamento del cadavere della donna, il 26 agosto nella casa di via Della Robbia, ha consentito di incastrare l'imprenditore agricolo di Pratovecchio autore dell'omicidio con una sbarra di ferro e una corda stretta al collo. L'inchiesta deve fare luce sul movente (non convince del tutto la versione dell'uomo: 'Mi ricattava'), sulla dinamica (cosa cercava Ferrini nella casa messa a soqquadro dopo il delitto) e sulla qualificazione giuridica del fatto: omicidio semplice, come adesso contestato, o aggravato dalla premeditazione? Non si va ad un chiarimento, osserva il gip nell'ordinanza di convalida del fermo, con un ferro di 40, 50 centimetri in pugno.