In fiamme bisarca carica di auto, brucia anche la vegetazione vicina

La lotta alla plastica di Lilly la Greta thailandese

Bangkok, 16 set. (askanews) - Si chiama Lilly, ma per i suoi amici è la Greta Thunberg thailandese. Anche lei come la giovane attivista svedese salta la scuola per dedicarsi alla tutela dell'ambiente. La missione di questa la dodicenne è ripulire dalla plastica Bangkok ma in generale tutto il paese a bordo della sua tavola da Paddle. Tutto nasce da una vacanza fatta in una popolare località ...