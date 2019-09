Impiegati morti all'Archivio: intitolazione, Messa, musei aperti

“Per non dimenticare. Dedicato a Filippo e Piero”. Una giornata in memoria di Filippo Bagni e Piero Bruni, scomparsi nel tragico incidente all’Archivio di Stato di Arezzo il 20 settembre 2018. Intitolazione della Sala Studio dell’Archivio di Stato di Arezzo e Messa commemorativa, aperture straordinarie e iniziative di beneficenza nei musei statali di Arezzo e provincia.

Il 20 settembre 2019, in occasione della ricorrenza della scomparsa di Filippo Bagni e Piero Bruni, vittime sul lavoro del tragico incidente che ha colpito l’Archivio di Stato di Arezzo il 20 settembre 2018, Il Polo Museale della Toscana e l’Archivio di Stato dedicano a loro un’intera giornata commemorativa con il patrocinio del Comune di Arezzo, del Comune di Anghiari e dell’ANMIL, in collaborazione con la Misericordia di Arezzo e di Anghiari, l’Associazione Nazionale Carabinieri, il Museo della Battaglia e di Anghiari, le Officine della Cultura, il Concessionario dei Servizi Munus, con il generoso contributo dell’Impresa Edile di Capannini Luigi & c. e del Soroptimist Club di Arezzo, e la partecipazione dell’Insieme Vocale Tourdion, dell’OMA-Orchestra Multietnica di Arezzo, dell’Ensemble “Compendium Musicum”, delle Tenute di San Fabiano e della Trattoria Borgo San Piero.

Alle ore 11, Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretario di Stato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Anna Maria Buzzi, Direttore Generale Archivi, e Claudio Saviotti, direttore dell'Archivio di Stato di Arezzo, intitoleranno la Sala Studio dell’Archivio a Filippo Bagni e Piero Bruni.

Alle 18 nella Cattedrale dei Santi Pietro e Donato sarà officiata una messa commemorativa.

I Musei statali di Arezzo e provincia, Basilica di San Francesco, Museo Statale di Casa Vasari, Museo Archeologico Gaio Cilnio Mecenate e Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere di Anghiari, avranno per l’intera giornata il biglietto d’ingresso ridotto a 2 Euro insieme a un programma articolato di aperture straordinarie serali e iniziative culturali destinate alla raccolta delle offerte in favore delle famiglie delle vittime, grazie anche al prezioso aiuto della Misericordia di Arezzo e di Anghiari che allestiranno postazioni per la raccolta in tutti i musei coinvolti.

Basilica di San Francesco: ore 20-23, visite guidate gratuite alla Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca nella Cappella Bacci; degustazione di prodotti tipici aretini (grazie alla collaborazione delle Tenute di San Fabiano e della Trattoria Borgo San Piero di Arezzo) e visite guidate gratuite alla mostra “Riflessi antichi, visioni contemporanee. Arezzo e il suo territorio. #Turismolento”, allestita negli spazi della Basilica Inferiore.

Ingresso Cappella Bacci 4 Euro (2 + 2 Euro diritti di prenotazione)

Ingresso mostra + degustazione 4 Euro

Ingresso Cappella Bacci + ingresso mostra con degustazione 8 Euro

Info e prenotazioni: tel. 0575.352727

Museo di Casa Vasari: ore 20.00-23.00, visite guidate gratuite e concerto dell’Insieme Vocale Tourdion.

Il nome del coro a voci pari femminili, fondato nel 1981 da Alessandra Seggi, deriva da un’antica danza popolare del XV-XVI secolo della corte di Borgogna. Il coro è specializzato nel repertorio antico e contemporaneo, con una particolare attenzione per le compositrici rinascimentali ed i compositori dell’Europa orientale. I brani in repertorio spaziano dall’ambito sacro a quello profano e le esibizioni sono sia a cappella che con accompagnamento strumentale.

Ingresso 2 Euro - Info e prenotazioni: tel. 0575.354449

Anfiteatro romano del Museo Archeologico di Arezzo: ore 21.00, concerto dell’OMA-Orchestra Multietnica di Arezzo.

OMA nasce ad Arezzo nel 2007 e vede la partecipazione di circa 35 musicisti italiani e stranieri che, in un laboratorio permanente, aperto soprattutto ad artisti stranieri, propone un repertorio che spazia dalla tradizione araba a quella ebraica, dal Mediterraneo all’est Europa al Bangladesh, alla taranta pugliese, offrendo al pubblico una vera e propria festa di suoni e colori coordinata magistralmente da Enrico Fink, grande esperto di musica tradizionale ebraica e di world music in generale.

Ingresso al museo 2 Euro

Concerto 10 Euro - Info e prenotazioni: 0575.21421. L’incasso sarà devoluto alle famiglie.



Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere- Palazzo Taglieschi, Anghiari (AR): visite accompagnate gratuite al museo e alla mostra “Gérard Edelinck e la Battaglia di Anghiari da Leonardo” e, alle ore 20.45, concerto “Chiosi pensoso” dell’Ensemble di musica antica “Compendium Musicum”. Un viaggio sonoro nel tempo attraverso una silloge di brani dal Medioevo al primo Rinascimento, un repertorio vocale/strumentale che va dalle ballate monodiche ai saltarelli fino alle frottole, offrendo un percorso completo del contesto musicale cortese.

Ingresso 2 Euro. Concerto gratuito

Info e prenotazioni: 0575.788001 www.eventbrite.com