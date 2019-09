M5s: "Nessun accordo con il Pd per le comunali"

Elezioni comunali di Arezzo del 2020, il Movimento 5 Stelle non farà accordi con il Pd. Lo annuncia una nota dei pentastellati aretini in un momento particolare per la vita politica nazionale e locale.

"Come Movimento 5 Stelle vorremmo precisare che a livello locale non c’è e non ci sarà nessun accordo con il Pd", si legge nel comunicato. "Invitiamo il Pd, dopo la fuoriuscita dei renziani, a ritrovare i propri equilibri interni prima di cercare alleanze improbabili con altri parti politiche. Noi restiamo come sempre disponibili ad appoggiare e sostenere le buone idee nel contesto istituzionale del Consiglio Comunale, da qualunque parte politica esse provengano".

Infine: "Gli aretini hanno bisogno di un'amministrazione che pensi a risolvere i loro problemi e il Movimento 5 Stelle si presenta come reale alternativa possibile".