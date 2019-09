Bambine detective fanno arrestare ladro

Bambine detective fanno arrestare il ladro. Episodio movimentato ad Arezzo in Piaggia del Murello, centro storico. In manette è finito un pregiudicato che, evaso dagli arresti domiciliari, è entrato nella macchina dove si trovavano le due ragazzine e ha rubato un borsello dal portaoggetti. Le bambine non si sono lasciate intimorire e una ha chiamato il nonno, che era sceso a prendere la sorella nella vicina scuola. L'uomo ha individuato il nascondiglio del ladro che è stato poi arrestato dalla Volante della Questura.

In carcere è finito L.S., di Sansepolcro, L.S., che scontava gli arresti domiciliari per precedenti reati nell’abitazione della propria compagna. Nel compiere il furto, è stato sorpreso dalle grida di due ragazzine che si trovavano sui sedili posteriori, impaurite alla vista dello sconosciuto. Le ragazzine, della cui presenza il ladro non si era avveduto, hanno iniziato a urlare mettendo in fuga l’uomo, per poi contattare telefonicamente il nonno di una delle due, che si trovava a pochi metri di distanza.

Il proprietario dell’auto, nonché del portafogli, infatti, si era recato a prendere la nipote e una sua amichetta all’uscita dalla scuola, lasciando l’auto aperta in sosta con le due ragazzine sedute dietro mentre sbrigava una commissione. All’arrivo immediato della pattuglia, le indicazioni delle ragazzine, che avevano visto il ladro in fuga entrare in un portone poco distante, sono state decisive per rintracciare L.S., subito riconosciuto come l’autore del furto dalla stessa vittima, che ha immediatamente restituito il maltolto ed è stato accompagnato negli Uffici della locale Questura dove verrà trattenuto in stato di arresto, fino alla giornata di domani, 19 settembre, in cui verrà giudicato dalla competente Autorità Giudiziaria. L’uomo rischia un aggravamento delle misure già previste nei suoi confronti per i numerosi precedenti per furto e ricettazione.