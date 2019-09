Scontro tra furgone e auto: due feriti

Scontro tra un'auto e un furgone allo svincolo per lo stadio lungo la ss 73 ad Arezzo, zona le Pietre. Erano le 5.15 di questa mattina, giovedì 19 settembre. Due i feriti soccorsi, valutati in codice giallo. Un uomo di 53 anni di Arezzo è stato portato al pronto soccorso, un 23enne di Sansepolcro trasportato a Siena con ambulanza, per trauma al bacino e alla schiena. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia per i rilievi.