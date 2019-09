Furto in auto, arresto non convalidato. Era stato preso grazie alle bambine

Non è stato convalidato l'arresto per furto del 27enne che in Piaggia del Murello, ad Arezzo, si era impossessato di un borsello all'interno di una Mercedes in sosta. La polizia lo aveva trovato all'interno di un portone di un palazzo, dove sta ai domiciliari in un monolocale, dopo l'allarme lanciato da due bambine che erano nella macchina, sul sedile posteriore, che si sono trovate a tu per tu col malfattore. Il giudice monocratico di Arezzo ha ritenuto non legittimo l'arresto in quanto non c'erano più i requisiti per farlo scattare, in primis la flagranza. Lo stop al 27enne è avvenuto infatti dopo alcuni minuti, senza inseguimento, e dopo che aveva già restituito il maltolto al nonno di una delle bambine, proprietario dell'auto: il ladruncolo ha agito quando l'uomo era uscito dalla vettura per prendere a scuola l'altra nipote. Convalidato invece l'arresto per l'evasione, anche se L.S., al momento dell'arrivo della pattuglia era già rincasato. Il 4 novembre la direttissima. Il 27enne è potuto tornare nella stessa abitazione dove deve osservare una misura di sicurezza sulla quale pende la decisione del tribunale per l'annullamento.