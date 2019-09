Ciclista cade e cita il Comune per danni

Ciclista sbatte su un palo, cade, si ferisce e cita il Comune di Arezzo per danni. Udienza davanti al giudice il 7 ottobre. Tutto verte sulla posizione e sulla corretta segnalazione di un dissuasore di metallo, ad archetto, lungo via Vittorio Veneto davanti al supermercato Coop. Il ciclista, quarantenne aretino, mentre percorreva la strada in direzione centro città, non lo ha visto e ci è finito contro: nell'impatto ha riportato lesioni a una spalla. Soccorso dai due ciclisti che lo seguivano è stato poi accompagnato in ospedale per il referto e le cure del caso.

Secondo il cicloamatore l'archetto costituiva un'insidia perché all'improvviso restringeva la carreggiata senza che fosse visibile il cartello azzurro direzionale che doveva segnalarne la presenza: quel cartello era ruotato in una posizione dove non si poteva vedere. La richiesta danni inviata al Comune non ha avuto seguito, a distanza di tempo dal fatto (marzo 2016) si va quindi davanti al giudice, con il Comune che resiste con i suoi legali e dell'assicurazione.

La cifra in ballo è di 15 mila euro. Nel frattempo, gli archetti dissuasori della sosta sono al loro posto, ma il cartello che li segnala è posizionato in modo frontale per chi procede in direzione centro città.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 22 SETTEMBRE