Casa sfondata da auto, il proprietario: incubo infinito

Casa sfondata da auto lungo la strada regionale 71, a Olmo, il proprietario racconta al Corriere di Arezzo: "Viviamo nell'incubo. Tre incidenti in tre mesi. L'ultimo, a fine agosto, con una Porsche che ha reso inagibile una parte dell'abitazione. Servono soluzioni". Raffaello Casimirri ci riceve presso ciò che rimane della sua casa posizionata lungo la strada dove le auto sfrecciano a cento all'ora, nonostante il limite a 30 kmh. Autobus e camion fanno tremare le pareti. Chi vive qui rischia ogni giorno.

"La prossima volta che ci sbatte un'auto - dice - viene giù tutto in mezzo alla strada". Per ora non c'è scappata la tragedia. Certo, ora ci sarà l'assicurazione dell'automobilista a riparare il danno (valutato sugli 80 mila euro) ma i disagi sono molti ("Mia figlia col bimbo di tre mesi sono dovuti andare via") e servono provvedimenti da parte delle autorità, Comune e Provincia. Sul posto si è recata anche la consigliera comunale Mery Cornacchini per rendersi conto, documentare la situazione e sollecitare interventi.

Succede che il guard rail centrale, colpito a grande velocità da chi proviene da Olmo con direzione Arezzo, prima della grande rotatoria, diventa un trampolino. La Porsche è volata via infrangendosi sulla parete della casa. Era di notte, i Casimirri hanno sentito un boato. "Facciano qualcosa... una protezione, un autovelox... così è un incubo". La scena è quella di un terremoto: muretto, colonnetta, ringhiera, non ci sono più. Impressionante lo squarcio sul muro. La famiglia tra l'altro è anche alle prese con i danni dell'alluvione del 27 luglio. "Siamo andati in Comune per sentire se fosse possibile abbattere la casa come è adesso e recuperare i volumi in modo diverso. Ma è censita come edificio storico e non si può". Una beffa.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 22 SETTEMBRE