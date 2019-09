Auto colpisce due bambini in bicicletta

Incidente a Poppi in via della Vigna intorno alle 18.10 di lunedì 23 settembre. Due bambini di sette anni, su due bici diverse, sono stati colpiti da un'auto in transito. Uno è stato portato ad Arezzo in codice giallo per traumi minori. L'altro, sempre in codice giallo è stato trasportato al Meyer con il pegaso per sospetta frattura del femore. Sul posto automedica, blsd e carabineri.