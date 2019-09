Vandali tagliano 170 piante di ulivo

Vandali tagliano di netto 170 piante di ulivo. E' successo a Caprese Michelangelo ai danni dell'azienda agricola della figlia del sindaco Claudio Baroni. Sopralluogo e indagini dei carabinieri forestali per risalire agli autori del gesto. Le piante erano state messe a dimora a primavera in un terreno tra Papiano e Sanprocino. Un'azione mirata. Utilizzate forbici da potatura, con cesura del giovane tronco a quindici centimetri da terra. Risparmiate solo le file di piante più vicine alla strada. "Non mi sarei mai aspettato che la cattiveria arrivasse a tanto, distruggendo il lavoro di chi, giovane donna, ha deciso di vivere e lavorare, investire tempo e denaro nel paese in cui è nata e come me ama", ha dichiarato amareggiato il sindaco Baroni.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 24 SETTEMBRE