Disabile in sedia a rotelle sorpreso a spacciare

Disabile in sedia a rotella (gli mancano i piedi) sorpreso a spacciare ai giardini Porcinai e arrestato dai carabinieri. Si tratta di un uomo di origine tunisina, classe 1975, già noto per reati specifici che lunedì era stato visto aggirarsi con fare sospetto nel giardino, avvicinandosi più volte ad alcuni tossicodipendenti presenti in zona. Alla vista dei militari, l’uomo ha cominciato ad agitarsi, per cui è stato fermato e portato in Caserma per un controllo più approfondito. E' stato rinvenuto un involucro nascosto nella cavità rettale, all’interno del contenitore i militari hanno recuperato 45 dosi di sostanza stupefacente, di cui circa 7 grammi di cocaina e 3 di eroina. Per l’uomo è scattato così l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto in carcere alla Casa Circondariale di Arezzo.