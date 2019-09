Mtb, gara nel parco e intorno al Castello di Montecchio

Tutto pronto per la terza edizione della “Castiglioni in Bike”, la gara di mountain bike che quest’anno vede la fattiva collaborazione con la Polisportiva di Montecchio Vesponi. La partenza, infatti, è prevista per domenica mattina, 29 settembre, ore 9 proprio alla Polisportiva di Montecchio Vesponi mentre il “traguardo” è posizionato a Riccardi.

Trenta chilometri a disposizione dei circa 200 partecipanti, provenienti da tutta la Toscana, per ammirare i sentieri del Parco delle Comunanze ripuliti per l’occasione in collaborazione con il G.S. Santa Lucia.

La gara di domenica, che vede a fianco nell'organizzazione Bike LR e Steels Bike, è l’ultima prova del Circuito Colli e Valli MTB livello Regionale. Dopo 8 mesi di gare, il circuito ha preso il via nel mese di febbraio ed ha toccato le province di Siena e Arezzo, Castiglion Fiorentino ospita la 12esima prova valevole anche per l’assegnazione delle maglie da leader.

“Da appassionato di mountain bike ho seguito tutte le fasi dell’organizzazione dal tracciare il percorso alla ripulitura dei sentieri. La mountain bike è uno sport ideale per i l nostro territorio che offre ambienti suggestivi perché ancora incontaminati. Ringrazio tutti coloro i quali hanno collaborazione per la buona riuscita della manifestazione, nella speranza che riesca a ripercorrere il successo di altre competizioni sportive locali” afferma Sauro Bartolini, consigliere delegato allo sport.

Percorso altamente divertente, con suggestivi passaggi nel parco e intorno al meraviglioso castello di Montecchio. Prevista anche la possibilità di noleggiare e-bike. Partenza delle e-bike prima di quelle muscolari. Iscrizioni fino al giorno della gara.