Cena multata a Ruscello, spunta ordinanza: "C'è l'amianto"

“No nessun commento, grazie”. Sono lapidarie le parole dell’Arcivescovo Riccardo Fontana, multato, insieme al Circolo di aggregazione di Ruscello, in quanto proprietario, per la cena spostata nei locali della parrocchia che però non sono adibiti per somministrare cibi e bevande. Cinquemila euro si legge sul verbale della polizia locale, intervenuta lo scorso 24 agosto, durante la cena di beneficenza organizzata per raccogliere fondi per pagare il metano della chiesa. Ma c’è dell’altro in quella struttura posta al numero civico 44. C’è un’ordinanza del Comune di Arezzo, la numero 713, datata 2 agosto 2019 con la quale viene ordinata la rimozione di lastre di cemento-amianto “poste a copertura di un loggiato e della sala utilizzata per le feste paesane, con superficie complessiva di 200 metri quadrati circa”. L’ordinanza è stata emessa dopo che la Asl Toscana Sud Est aveva fatto un sopralluogo a seguito di un esposto presentato da un privato. Sempre sull’ordinanza si legge che “si configura una situazione di rischio potenziale per la salute degli abitanti della zona e di inquinamento dell’ambiente, per il possibile rilascio in atmosfera di fibre libere di amianto”.

