Intesta beni alla figlia per sfuggire il fisco, imprenditore nei guai

I militari del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Arezzo hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso su richiesta della Procura della Repubblica, dal Gip del Tribunale di Arezzo, per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Nei guai un imprenditore aretino di 60 anni, già coinvolto, nel mese di gennaio scorso, in un’ingente evasione fiscale internazionale, scoperta dalla Fiamme Gialle di Arezzo, che ha portato alla denuncia del soggetto per il reato tributario di omessa presentazione della dichiarazione ed al sequestro di beni immobili e disponibilità bancarie, per oltre 150 mila euro. All’atto di individuare i beni da sottoporre a sequestro, tuttavia, i Finanzieri hanno rilevato che l’imprenditore, consapevole dei consequenziali obblighi nei confronti del Fisco, si era “spogliato” di una parte significativa degli immobili di proprietà, a vantaggio della figlia, studentessa, priva di fonti di reddito. Il soggetto è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria, per il reato tributario di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, per il quale è stato disposto l’ulteriore sequestro di cinque immobili, oggetto delle fittizie cessioni, per un valore stimato di circa 200 mila euro.