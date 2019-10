Processo bond truffa Etruria: assolti i funzionari della "cabina di regia", quattro dipendenti condannati

Si è concluso il primo processo per le presunte obbligazioni truffa di Banca Etruria che ha visto chiamati in causa cinque funzionari dell'istituto e, inizialmente, una trentina tra direttori e addetti ai titoli per il collocamento dei bond subordinati emessi nel 2013 e azzerati dal decreto Salvabanche nel novembre 2015. Il giudice Angela Avila ha letto il verdetto alle 15.15 di oggi, lunedì 30 settembre. Assolti i cinque funzionari della cosiddetta "cabina di regia" - Federico Baiocchi Di Silvestri, Luca Scassellati, Samuele Fedeli, Luigi Fantacchiotti e Paolo Mencarelli - e dodici dipendenti. Per quattro dipendenti è stata invece disposta una condanna a 10 mesi, pena sospesa, e al pagamento di 300 euro di multa.