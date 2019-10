Coingas, Staderini non risponde alla Digos

Sergio Staderini, ex presidente di Coingas, non ha risposto alle domande nel corso dell'interrogatorio in questura delegato alla Digos di Arezzo dal pm Andrea Claudiani. Staderini, indagato per peculato, era con l'avvocato Mario Cherubini e si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il 2 luglio Staderini fu oggetto di perquisizione nell'ambito dell'inchiesta sulle super consulenze affidate dalla società a professionisti e che secondo la procura sono malversazioni di denaro da parte della spa dei comuni. Dopo Sergio Staderini, potrebbero essere convocati gli altri indagati: l'assessore al bilancio del comune di Arezzo, Alessandro Merelli, l'attuale amministratore di Coingas, Franco Scortecci, la contabile Mara Cacioli, il commercialista Marco Cocci. Nel registro degli indagati ci sono poi l'avvocato fiorentino Pier Ettore Olivetti Rason, l'avvocato del Comune, Stefano Pasquini, il presidente di Estra Francesco Macrì e il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Posizioni al vaglio, con ipotesi di coinvolgimento diverse caso per caso, in una fase ancora preliminare. I reati vanno dal peculato all'abuso d'ufficio, al favoreggiamento.

Tutto ruota sulle collaborazioni con gli studi professionali Olivetti Rason (304 mila euro) e Cocci (144) che finirono nel mirino dei revisori contabili in quanto definite "anomale". Gli inquirenti, con indagini, intercettazioni e acquisizione di elementi, parlano di erogazioni "abnormi" per attività "irrilevanti" per la società. E incarichi affidati in modo unidirezionale, senza esplorare altri soggetti. La gestione successiva, con Scortecci, secondo il pm avrebbe tentato d'intesa con il Comune di rimediare al pasticcio giustificando, come si dice in una intercettazione, "certe cose che non si potevano fare".

I contratti vennero stipulati durante il periodo di gestione di Staderini: secondo le carte degli inquirenti, verso lo studio legale fiorentino c'era un atteggiamento favorevole ispirato da Estra (società partecipata che distribuisce dividendi e che per il pm pilotava Coingas) e dall'amministrazione comunale di Arezzo; mentre verso Cocci c'era un intento "risarcitorio" dato che il commercialista aveva perso soldi con le azioni della Popolare di Vicenza e Staderini, ex direttore della filiale, voleva aiutarlo. Rispetto alle contestazioni, l'ex presidente ha preferito per ora avvalersi della facoltà di non rispondere. In una delle intercettazioni, sfogandosi, aveva detto: "... faccio cadere la giunta". L'inchiesta Coingas entra in una fase calda anche alla luce dei nuovi elementi acquisiti dagli inquirenti con il materiale sequestrato nelle perquisizioni: cellulari e computer passati al setaccio.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 2 OTTOBRE