Nasconde 120mila euro tra le mozzarelle, sequestrate le banconote

Tra le mozzarelle un quantitativo di banconote per 120mila euro. Una pattuglia della polizia stradale di Battifolle ha intercettato un uomo di 45 anni, originario di Napoli, che era al volante di una Panda. Era solo e diretto al nord ma, giunto in prossimità di Lucignano, è stato notato dai poliziotti e fermato. Nell’abitacolo c’era una scatola di polistirolo contenente latticini ma gli investigatori, spulciando sotto, hanno scovato pure 18 mazzette di banconote di grosso taglio, per un totale di 120.000 euro. Lui non ha detto nulla e la Polstrada, che ha sequestrato il danaro, sta cercando di scoprirne la provenienza.