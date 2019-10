Quattro chili di hashish in auto, arrestato un ventenne

Un ventenne è stato arrestato dalla polizia stradale in quanto trovato con un grosso quantitativo di sostanze stupefacenti. L'arresto è stato effettuato sul tratto aretino dell’A/1, dove la Sottosezione di Battifolle ha monitorato i veicoli in transito e le aree di servizio. In quella di Arno Ovest i poliziotti hanno notato un giovane in piedi accanto alla sua auto, in evidente stato di agitazione. Gli investigatori si sono avvicinati credendo che fosse in difficoltà e lui, un 20enne di Cremona ma residente a Piubega vicino Mantova, si è limitato a dire di aver perso il telefonino. Ma non era vero, tant’è che nell’auto è stato scovato uno zainetto con dentro quasi 4 chili di hashish, suddiviso in 71 panetti, dalla cui vendita erano ricavabili oltre 40.000 euro. La Polstrada lo ha arrestato, sequestrandogli droga, auto e telefonino, poi trovato.