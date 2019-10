Sorvegliato speciale esce di notte per andare ad acquistare droga

Droga, due arresti della polizia di Arezzo. Un uomo di 55 anni, costretto alla permanenza domiciliare durante le ore notturne per una serie di reati, era invece uscito di casa per andare ad acquistare sostanze stupefacenti. E' stato rintracciato nella zona di Porta del Foro e sottoposto agli obblighi della sorveglianza speciale. Sempre la stessa serata un'altra pattuglia della polizia in zona Saione ha rintracciato un uomo dell’Est Europa, colpevole di numerosi reati quali furto aggravato, lesioni, violazione di domicilio. Anche lui, assuntore di droghe pesanti, risultava destinatario di ben tre ordini di carcerazione per precedenti condanne da espiare, e dovrà ora, dopo essere stato assicurato alla giustizia, scontare oltre due anni di carcere.