Aereo abbattuto, trovano resti per darli ai familiari

Ritrovano i resti del bombardiere americano abbattuto dai tedeschi 75 anni fa, risalgono all'identità dei tre membri dell'equipaggio e ora cercano i discendenti per restituire loro i frammenti. Protagonisti dell'attività da detective della storia sono due giovani aretini, Michele Bianchini e Lorenzo Campus, 29 e 23 anni, operaio e studente, e il luogo del ritrovamento è nel territorio di Subbiano.

Campus è già noto per aver restituito lo zaino alla figlia di un soldato canadese che partecipò alla seconda guerra. Ora la nuova sfida. Grazie a testimonianze e documenti i due amici hanno localizzato l'area impervia e coperta da folta vegetazione in cui il velivolo Douglas A20J colpito dalla contraerea tedesca cadde il 29 giugno 1944, avvolto dalle fiamme, tanto che nella memoria degli anziani viene ricordato come "bandiera rossa". Grazie ai metal detector sono saltati fuori i pezzi.

Dei tre uomini a bordo, due si salvarono lanciandosi con il paracadute, il terzo si lanciò tardi e venne trovato morto. La gente della zona prese e vendette le parti più grandi di metallo, il resto è rimasto nell'oblio e forse ancora il luogo nasconde la punta dell'aereo. Recuperata una serie di frammenti che adesso, come segno di riconoscenza per chi combatté e dette la vita per liberare l'Italia dall'oppressione nazifascista, potrebbero arrivare nelle mani dei parenti.

Nella tragica circostanza perse la vita Vasil V. Vantz, si salvarono i sergenti James G. Haywood e Arthur E. Cooke. Per Bianchini e Campus grande emozione e ora in pieno svolgimento la seconda fase della missione: trovare in familiari "nella speranza - dicono i due giovani - che la memoria di chi ha dato la vita, e di chi ha combattuto per liberare l’Italia dalla barbarie e dalla tirannia del nazi-fascismo , non venga mai offuscata, e possa splendere per sempre, a perenne monito per le generazioni future".

ARTICOLO DI LUCA SERAFINI SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 3 OTTOBRE