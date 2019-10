Etruria, filone bond truffa: arriva altra sentenza

Banca Etruria, arriva una nuova sentenza nel filone dei bond truffa, la vendita delle obbligazioni subordinate ai risparmiatori che poi si trovarono con un pugno di mosche in mano. Oggi, giovedì 3 ottobre, è prevista la sentenza del giudice Claudio Lara per quindici tra addetti ai titoli e direttori di filiale delle vecchia Bpel accusati appunto di truffa.

Il pm Luigi Niccacci ha chiesto la condanna per tutti a un anno e sei mesi. Il verdetto segue quello di lunedì scorso emesso dal giudice Angela Avila che ha condannato quattro dipendenti e assolto gli altri nove imputati tra i quali i ruoli apicali dell'istituto di credito che per la procura erano i "mandanti" delle operazioni di vendita condotte, sempre per l'accusa, in modo disinvolto fino a trarre in errore i risparmiatori ignari del rischio che correvano nell'investire sui bond azzerati con la messa in risoluzione della banca.

Nel processo di oggi quattro le parti civili, tre privati e una associazione dei consumatori. Gli imputati, che respingono l'accusa, sono difesi dagli avvocati Maurilio D'Angelo, Enrico De Martino e Francesco Molino.