L'ingegnere che fece chiudere il Puleto: "Fu scelta di responsabilità"

Nel giorno in cui la E45 riapre a tutti i mezzi pesanti (fino a 44 tonnellate) perché, stabilisce la perizia, il viadotto Puleto è sicuro, il Corriere di Arezzo riporta una dichiarazione dell'ingegnere Antonio Turco, consulente della procura di Arezzo, la cui relazione (stesa insieme all'ingegner Fabio Canè) fece scattare la chiusura del tratto, lo scorso 16 gennaio.

"Fu una scelta doverosa, di responsabilità", dice l'ingegnere riaffermando che le condizioni della struttura apparivano visibilmente ammalorate. Non fu, sostiene, allarmismo. Ma un atto dovuto. La perizia del professor Claudio Modena, restituita in questi giorni al gip di Arezzo Piergiorgio Ponticelli, esclude il rischio crollo attuale, come ha confermato il procuratore Roberto Rossi che ha autorizzato il ritorno alla normalità del traffico pesante, anche oltre le 30 tonnellate (oggi alle 16, salvo imprevisti, lo sblocco).

Ma non è ancora chiaro (udienza preliminare il 25 ottobre) quale sia la conclusione del perito sulla pericolosità effettiva del viadotto a gennaio, condizione presunta dalla procura e alla base del sequestro, alla quale è agganciata l'indagine penale con alcuni funzionari e tecnici di Anas accusati di omessa manutenzione.

Per l'ingegnere Turco fu importante a inizio anno prevenire possibili problemi. "Il nostro lavoro - spiega - si limitò ad accertamenti iniziali e ci dovemmo fermare prima di procedere agli ulteriori approfondimenti". Si inserì infatti la perizia Modena, con incidente probatorio, che ha previsto saggi, prove di carico e accertamenti di laboratorio.

L'ingegner Turco ritiene corretta l'attività svolta. "In Italia - commenta - si fa manutenzione dopo le tragedie". Da parte sua Anas ha sempre sostenuto la stabilità del Ponte per il quale, già a dicembre, erano stati consegnati i lavori di consolidamento alla ditta che, pur con i ritardi per le indagini, li sta svolgendo. Importo: 2,5 milioni.