Coingas, caso consulenze d'oro: Digos convoca il commercialista

Inchiesta Coingas, la Digos delegata dal pm Andrea Claudiani ha convocato in questura il commercialista Marco Cocci, indagato per peculato per le presunte consulenze d'oro. L'appuntamento per l'interrogatorio è in programma per il 10 ottobre ma tutto lascia supporre che anche Cocci, difeso dall'avvocato Stefano Del Corto, si avvalga della facoltà di non rispondere, così come ha fatto nei giorni scorsi Sergio Staderini, ex presidente e amministratore unico della spa dei comuni. La linea potrebbe a questo punto essere comune a tutti gli indagati, in attesa di conoscere tutti gli elementi in mano all'accusa (intercettazioni, documenti e verbali) nella fase della discovery degli atti dopo la chiusura delle indagini.

Cocci, commercialista cortonese con studio ad Arezzo, è coinvolto per la consulenza da 144 mila euro affidatagli proprio da Staderini. L'altro versante dell'inchiesta riguarda la collaborazione con lo studio legale fiorentino, Olivetti Rason, per 304 mila euro. Mentre i professionisti rivendicano legittimi pagamenti per lavori svolti, la procura ipotizza compensi abnormi per attività irrilevanti.

Il caso Coingas tocca a vario titolo, anche l'attuale presidente Franco Scortecci, la contabile Mara Cacioli, l'assessore comunale Alberto Merelli, il sindaco Alessandro Ghinelli, il presidente di Estra Francesco Macrì, l'avvocato del comune Stefano Pasquini.

ARTICOLO SUL CORRIERE DI AREZZO IN EDICOLA E ON LINE DEL 4 OTTOBRE