Piantagione di marijuana a Ripa di Olmo: 20 chili di droga sequestrata, arrestato 42enne aretino

È durata solo una settimana l’indagine lampo dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale che ha permesso nella serata di giovedì 3 ottobre di individuare e sequestrare una piantagione di marijuana alle porte della città di Arezzo.

Ricevuta la segnalazione sulla probabile presenza di una coltivazione di canapa indiana in una serra agricola in località Ripa di Olmo, gli uomini dell’Arma hanno avviato una prolungata serie di servizi di osservazione e pedinamento nella zona analizzando gli spostamenti e il comportamento di diverse persone nell’area segnalata.

Dopo i numerosi servizi di appostamento, i carabinieri hanno fatto irruzione nella serra sorprendendo un uomo impegnato in evidenti operazioni di "giardinaggio": non si trattava però di arbusti ornamentali o fiori, ma di quindici piante di marijuana, alcune interrate ed altre ancora in vaso, in avanzata fase vegetativa con esemplari che superano i 2,5 metri di altezza.

Oltre alle piante, all’interno di un manufatto in legno adiacente alla serra, sono state rinvenute 163 infiorescenze appese su più fili stesi nell’ambiente e accuratamente sistemate per consentirne la corretta essicazione.

Complessivamente il peso delle piante verdi e delle infiorescenze in essiccazione ammonta ad oltre 20 chilogrammi.

Tra gli attrezzi ed utensili vari utilizzati per la coltivazione anche due ventilatori e un trimmer professionale, un macchinario utilizzato per trinciare e sminuzzare rami, foglie e fiori, del valore di parecchie migliaia di euro.

Perquisito anche il domicilio dell’uomo dove i militari hanno sequestrato anche dieci grammi di marijuana, uno di hashish ed un bilancino di precisione.

Per l’uomo, un operaio aretino di 42 anni, è scattato l’arresto in flagranza del reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.