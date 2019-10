Scoperti dalla Polstrada in A1 con 120mila euro in contanti. Episodio simile qualche giorno fa

La Polizia Stradale di Arezzo ha sequestrato 120 mila euro in contanti trovati all’interno di un’auto sul tratto senese dell'autostrada A1.

La vettura è stata adocchiata da una pattuglia di Battifolle sull’A1, all’interno dell’area di servizio di Montepulciano, in direzione sud. A bordo c’erano due uomini originari di Napoli, un 65enne residente a Sant’Anastasia e un 57enne di San Giorgio a Cremano, che non si erano neppure preoccupati di nascondere il danaro, custodito in una borsa e contenuto in una busta. Era suddiviso in 6 mazzette tutte uguali tra loro per numero e taglio, in tutto 100 pezzi da 200 euro, per un totale di 120 mila euro.

I due hanno tentato di giustificarsi, dicendo che si occupano di metallurgia e che quel danaro gli sarebbe servito per comprare ferro. Ma la Polstrada non gli ha creduto sequestrando i soldi e avviando le indagini per scoprirne la provenienza.

Un episodio simile era accaduto nei giorni scorsi quando una pattuglia della Polstrada di Battifolle ha intercettato un uomo di 45 anni in prossimità di Lucignano. Nell'auto c'era una scatola di polistirolo contenente latticini ma gli investigatori hanno scovato sotto 18 mazzette di banconote di grosso taglio, per un totale di 120 mila euro.