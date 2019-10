La marijuana coltivata nella serra scoperta dai carabinieri ad Arezzo serviva per curare un uomo disabile, 48 anni. E' emerso durante la convalida dell'arresto dell'operaio orafo di 42 anni sorpreso mentre innaffiava le piante e accusato di coltivazione di sostanza stupefacente. Amico del paraplegico, lo aiutava.

Dopo la convalida, il giudice lo ha rimesso in libertà in attesa del processo fissato a novembre. Faceva la spola tra la città dove abita e il campo di Ripa di Olmo, nei pressi dell'abitazione del 48enne in sedia a rotelle, che ai carabinieri ha affermato proprietà e utilizzo delle piante perché, dice, "la quantità per la terapia che mi passa la Asl non è sufficiente". Il 48enne è gravemente malato, costretto su una carrozzella.

Il blitz dei militari dell'Arma nella piantagione fai da te, non ha messo in evidenza alcuna attività di spaccio, anche se l'operaio che faceva da giardiniere al disabile aveva a casa alcuni grammi per uso personale. A sostenere la difesa del 42enne accusato di coltivazione di droga sono gli avvocati Cristiano Cazzavacca e Osvaldo Fratini, mentre al disabile non è contestato nulla. Ma la serra di canapa indiana, usata come farmacia personale, è stata smantellata e i 20 chili complessivi sequestrati.

